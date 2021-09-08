В Ростовской области не удается победить стихийные свалки

По словам губернатора, в области ежегодно убирают тысячу небольших свалочных очагов и примерно столько же появляется вновь.
Жительница Таганрога спросила, когда в Таганроге рекультивируют старый мусорный полигон, на который у местных властей не хватает денег. Как ответил Голубев, в этом году полигон включили в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среды. Документация прошла экологическую и госэкспертизу.
Всего же в области пять таких объектов и до конца 2024 необходимо полностью закончить мероприятия по их рекультивации.
При этом глава региона привлек внимание к проблеме несанкционированных свалок в лесополосах и на улицах и призвал соблюдать правила утилизации твердых бытовых отходов.