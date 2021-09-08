В Ростовской области не удается победить стихийные свалки

Жительница Таганрога спросила, когда в Таганроге рекультивируют старый мусорный полигон, на который у местных властей не хватает денег. Как ответил Голубев, в этом году полигон включили в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среды. Документация прошла экологическую и госэкспертизу.