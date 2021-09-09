План по вакцинации от коронавируса выполнен на 73% в Ростовской области

Так, уже порядка 1,5 миллиона жителей сделали вакцину от коронавируса. По словам губернатора, норматив по темпу вакцинации 300 на 100 тыс. населения. Так, в Ростовской области удается достигать установленные цели в этом вопросе.
На 9 сентября в Ростовской области было зарегистрировано 128694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 111498 человек, скончались 6237 пациентов.
Напомним, что Росздравнадзоре рассказали о безопасности вакцин против COVID-19. Также ранее сообщалось о том, что в Ростовской области неожиданно закончилась вакцина КовиВак.