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План по вакцинации от коронавируса выполнен на 73% в Ростовской области

9 сентября 2021, 10:57
Фото: donland.ru
вакцинация
В ходе прямой линии губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что план по вакцинации в регионе реализован на 73%.

Так, уже порядка 1,5 миллиона жителей сделали вакцину от коронавируса. По словам губернатора, норматив по темпу вакцинации 300 на 100 тыс. населения. Так, в Ростовской области удается достигать установленные цели в этом вопросе.

На 9 сентября в Ростовской области было зарегистрировано 128694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 111498 человек, скончались 6237 пациентов.

Напомним, что Росздравнадзоре рассказали о безопасности вакцин против COVID-19. Также ранее сообщалось о том, что в Ростовской области неожиданно закончилась вакцина КовиВак.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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