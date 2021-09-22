Дело возбудил Росприроднадзор после проверки стихийной свалки в поле под Ростовом

Стало известно, что ведомство провело проверку несанкционированно мусорного очага в селе Большие Салы. Эта свалка появилась в мае 2021 года, и стала причиной жалоб местных жителей.
Сообщается, что сотрудники Росприроднадзора выехали на место, где находится предполагаемая свалка, и подтвердили факт незаконного выброса отходов, предполагаемый объем которых составляет более 200 тысяч тонн.
Сейчас проводятся замеры реальных объемов незаконной свалки, среди отходов которой были замечены и обломки демонтированных строений.
Росприроднадзор сообщил, что было возбуждено дело, в ходе расследования которого выяснят обстоятельства возникновения стихийной свалки, а также найдут виновные в этом лица.
Для сбора проб были привлечены специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», которые подтвердили IV класс опасности отходов, что является нарушением законов об охране природы.
Позднее по результатам расследования причастные к организации свалки будут привлечены к административной ответственности.