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Дело возбудил Росприроднадзор после проверки стихийной свалки в поле под Ростовом

22 сентября 2021, 09:04
Фото: cleancity_61 / instagram.com
В Ростовской области после проверки скандальной свалки в селе Большие Салы было принято решение возбудить административное дело, об этом сообщили в региональном Росприроднадзоре.

Стало известно, что ведомство провело проверку несанкционированно мусорного очага в селе Большие Салы. Эта свалка появилась в мае 2021 года, и стала причиной жалоб местных жителей.

Сообщается, что сотрудники Росприроднадзора выехали на место, где находится предполагаемая свалка, и подтвердили факт незаконного выброса отходов, предполагаемый объем которых составляет более 200 тысяч тонн.

Сейчас проводятся замеры реальных объемов незаконной свалки, среди отходов которой были замечены и обломки демонтированных строений.

Росприроднадзор сообщил, что было возбуждено дело, в ходе расследования которого выяснят обстоятельства возникновения стихийной свалки, а также найдут виновные в этом лица.

Для сбора проб были привлечены специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», которые подтвердили IV класс опасности отходов, что является нарушением законов об охране природы.

Позднее по результатам расследования причастные к организации свалки будут привлечены к административной ответственности.

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