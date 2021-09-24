Больше полусотни многоквартирных домов в Ростове еще не готовы к отопительному сезону

Сити-менеджер сообщил, что к наступлению холодов в настоящий момент подготовлены все объекты социальной инфраструктуры, начиная от детских садов и заканчивая больницами. Работы во всех котельных города также были завершены, в настоящий момент подписаны документация о готовности объектов к эксплуатации в отопительный сезон.