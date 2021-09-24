Больше полусотни многоквартирных домов в Ростове еще не готовы к отопительному сезону

Сити-менеджер сообщил, что к наступлению холодов в настоящий момент подготовлены все объекты социальной инфраструктуры, начиная от детских садов и заканчивая больницами. Работы во всех котельных города также были завершены, в настоящий момент подписаны документация о готовности объектов к эксплуатации в отопительный сезон.
Логвиненко сообщил, что абсолютное большинство домов уже прошли необходимые процедуры промывки, ревизии и опрессовки отопительных систем. Сейчас 98% жилых домов уже готовы к холодам, а еще 53 дома ждут капремонта систем отопления, которые должны быть проведены до наступления холодов.
Алексей Логвиненко добавил, что до 15 октября «Ростовские тепловые сети» собираются провести модернизацию еще четырех километров теплотрасс, а работы на половине участков уже были завершены.
Сити-менеджер напомнил горожанам, что отопительный сезон начнется не позднее пяти суток после падения среднесуточной температуры до +8 градусов, но отопление могут дать и раньше.
В конце августа в администрации Ростова-на-Дону сообщили, что уже 97% котельных готовы к отопительному сезону.