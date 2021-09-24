Константин Бабкин заявил о возможном сокращении проекта «Ростсельмаша» в Ростове

Так, по словам Бабкина, проект тракторного завода может быть сокращен из-за действий Минпромторга. Он выразил свое недовольство о конкурсе на специальный инвестиционный контракт (СПИК). Суть такого контракта заключается в заключении договора с зарубежной компанией о производстве в России экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков и двигателей на них. По словам Константина Бабкина, в России и так есть кому производить такую технику.