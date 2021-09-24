rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Константин Бабкин заявил о возможном сокращении проекта «Ростсельмаша» в Ростове

24 сентября 2021, 16:05
Фото: wikimedia.org / donland.ru
Совладелец группы «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил о возможном закрытии проекта тракторного завода в Ростове-на-Дону из-за преференций JCB, об этом он написал в своем ЖЖ.

Так, по словам Бабкина, проект тракторного завода может быть сокращен из-за действий Минпромторга. Он выразил свое недовольство о конкурсе на специальный инвестиционный контракт (СПИК). Суть такого контракта заключается в заключении договора с зарубежной компанией о производстве в России экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков и двигателей на них. По словам Константина Бабкина, в России и так есть кому производить такую технику.

На странице своего блога Бабкин пишет о компании JCB. ПО его словам, конкурс готовится именно под эту компанию. По мнению Константина Бабкина, если СПИК все же вступит в силу, в России появится «мировой монстр, пользующийся полной поддержкой западных политиков, финансистов и российского правительства».

Фото: RostovGazeta

«Если так, дёргаться с производством строительно-дорожной техники на „Ростсельмаше“ и вообще в России бесполезно. Надо будет сокращать и перепроектировать тракторный завод. Может, это всё игра и слухи, тогда проект активно продолжаем», — написал Константин Бабкин.

Ранее: Ростсельмаш увеличил зарплаты и начал набор рабочих.

Материалы по теме
Завод по производству тракторов в Ростовской области запустят в 2022 годуГонки на тракторах второй год подряд отменили в Ростовской области из-за коронавирусаРЭО вложил почти 3 млрд рублей в строительство двух мусорных заводов в Подмосковье
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00