Константин Бабкин заявил о возможном сокращении проекта «Ростсельмаша» в Ростове

Так, по словам Бабкина, проект тракторного завода может быть сокращен из-за действий Минпромторга. Он выразил свое недовольство о конкурсе на специальный инвестиционный контракт (СПИК). Суть такого контракта заключается в заключении договора с зарубежной компанией о производстве в России экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков и двигателей на них. По словам Константина Бабкина, в России и так есть кому производить такую технику.
На странице своего блога Бабкин пишет о компании JCB. ПО его словам, конкурс готовится именно под эту компанию. По мнению Константина Бабкина, если СПИК все же вступит в силу, в России появится «мировой монстр, пользующийся полной поддержкой западных политиков, финансистов и российского правительства».
«Если так, дёргаться с производством строительно-дорожной техники на „Ростсельмаше“ и вообще в России бесполезно. Надо будет сокращать и перепроектировать тракторный завод. Может, это всё игра и слухи, тогда проект активно продолжаем», — написал Константин Бабкин.