В Минприроды назвали возможные причины гибели диких уток у реки Темерник в Ростове

Затем в Южном научном центре Российской академии наук заявили, что такая массовая гибель уток возможна при органическом или неорганическом загрязнении реки. Эксперты областной станции по борьбе с болезнями животных провели экспертизу биоматериала уток, и не обнаружили следов птичьего гриппа. Обо всем этом регионально Минприроды сообщило общественникам организации «Зеленый Союз» в ответ на их запрос.