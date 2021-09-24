В Минприроды назвали возможные причины гибели диких уток у реки Темерник в Ростове

Утки в реке Темерник начали гибнуть в августе текущего, тогда ростовчане начали сообщать о некоем выброшенном веществе в реку. Позже министерство природы начало проверку по данному случаю, однако после отбора биоматериала и проведения исследований, в ведомстве опровергли причастность стоков очистных сооружений к смерти птиц.
Затем в Южном научном центре Российской академии наук заявили, что такая массовая гибель уток возможна при органическом или неорганическом загрязнении реки. Эксперты областной станции по борьбе с болезнями животных провели экспертизу биоматериала уток, и не обнаружили следов птичьего гриппа. Обо всем этом регионально Минприроды сообщило общественникам организации «Зеленый Союз» в ответ на их запрос.
Позднее анализ воды из реки Темерник показал, что на данный момент основным источником загрязнения являются стоковые воды. Специалисты также предположили, что утки также могли быть отравлены тяжелыми металлами.