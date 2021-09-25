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Города, в которых не смогли одолеть коронавирус, озвучили в Ростовской области

25 сентября 2021, 09:46
Фото: pixabay
В Ростовской области в 55 городах и районах зарегистрировали новые случаи заболевания коронавирусм за сутки, сообщили в правительстве региона.

Заболели 480 человек, которые находятся в Ростове, Батайске, Таганроге, Зверево и Каменске-Шахтинском. Есть пациенты в Цимлянском, Чертковском, Шолоховском, Кагальницком районах.

За это время умерли 27 человек и выздоровели 448 пациентов. В больницах лечатся 4064 зараженных.

За весь период зарегистрировали 136193 случая заболевания, вылечились 118 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 6669 граждан.

Читайте также о том, какой будет четвертая волна в Ростовской области и как защититься от нового штамма.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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