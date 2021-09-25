Города, в которых не смогли одолеть коронавирус, озвучили в Ростовской области

Заболели 480 человек, которые находятся в Ростове, Батайске, Таганроге, Зверево и Каменске-Шахтинском. Есть пациенты в Цимлянском, Чертковском, Шолоховском, Кагальницком районах.
За это время умерли 27 человек и выздоровели 448 пациентов. В больницах лечатся 4064 зараженных.
За весь период зарегистрировали 136193 случая заболевания, вылечились 118 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 6669 граждан.
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