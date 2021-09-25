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Как в Ростовской области растет заболеваемость COVID-19 и заражаются вакцинированные

25 сентября 2021, 04:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области продолжают заражаться коронавирусом люди после вакцинации и начался рост заболеваемости. Какая ситуация сложилась в регионе, в обзоре RostovGazeta.

Коронавирус после прививки

В Ростовской области вакцинацию против коронавируса прошли уже более 1,5 миллиона человек. Медики никогда не обещали 100% защиты от болезни, но говорили, что в случае заражения она протекает легче.

Главный врач поликлиники № 10 в Ростове Олег Пакус рассказал RostovGazeta, что у всех зараженных после прививки болезнь протекает в легкой форме. Хотя некоторым все равно потребовалась госпитализация.

Фото: rostov-gorod.ru

По словам собеседника, лечение в больницах требуется из-за возраста и наличия хронических заболеваний. В целом ситуацию он назвал напряженной.

Главврач попросил всех соблюдать меры профилактики и сделать прививку от коронавируса.

Ухудшение ситуации

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала улучшаться в начале сентября. С этого момента становилось все меньше количество новых пациентов и снижалось число людей, лечащихся в ковидных госпиталях.

Такая динамика продолжалась примерно до середины месяца, после чего ситуация переломилась. В ковидных госпиталях снова лечатся почти четыре тысячи пациентов.

Только за последние сутки подтвердили 478 случаев коронавируса. За это время скончались 26 человек с подтвержденным диагнозом.

Всего в области зарегистрировали 135713 пациентов с коронавирусом, выздоровели 117618 граждан. Жертвами инфекции оказались 6642 местных жителя.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Ситуация ухудшается и в областном центре. В Ростове-на-Дону с начала сентября количество пациентов в ковидных госпиталях увеличилось на 5,6%.

Будет ли четвертая волна?

Глава Минздрава региона Юрий Кобзев заявил, что в регионе готовятся к четвертой волне коронавируса. В том числе идет подготовка более крупных госпиталей на случай роста количества пациентов.

Вместе с этим работающими остаются 30 ковидных госпиталей, в которых есть 4,5 тысячи мест для пациентов.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Главврач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов в разговоре с корреспондентом RostovGazeta предположил, что четвертая волна «уже не за горами». По его словам, она может наступить в октябре или ноябре текущего года.

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