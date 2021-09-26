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Ругающийся матом светофор заметили в центре Ростова-на-Дону 26 сентября

26 сентября 2021, 08:39
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону неизвестные прикрепили к светофору табличку с нецензурным словом, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Сам светофор находится на пересечении Большой Садовой и Соборного. В него встроен таймер и зажигается слово «идите», когда горит зеленый сигнал.

Кто-то под словом «идите» разместил табличку с матерным словом. В результате получилось оскорбление.

Пользователи в комментариях с юмором отнеслись к этой ситуации.

«В этом городе другого высокоинтеллектуального послания для интеллигентной публики быть и не может», — прозвучало в комментариях.

«А мне, кажется, что не смешно это все, а как раз наоборот — стыдно. Народ уже распустился совсем, нецензурная лексика на каждом шагу», — написала одна из подписчиц.

Ранее в Ростове-на-Дону жители пожаловались на ужасное состояние переулка Санаторного.

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