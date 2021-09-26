Ругающийся матом светофор заметили в центре Ростова-на-Дону 26 сентября

Сам светофор находится на пересечении Большой Садовой и Соборного. В него встроен таймер и зажигается слово «идите», когда горит зеленый сигнал.
Кто-то под словом «идите» разместил табличку с матерным словом. В результате получилось оскорбление.
Пользователи в комментариях с юмором отнеслись к этой ситуации.
«В этом городе другого высокоинтеллектуального послания для интеллигентной публики быть и не может», — прозвучало в комментариях.
«А мне, кажется, что не смешно это все, а как раз наоборот — стыдно. Народ уже распустился совсем, нецензурная лексика на каждом шагу», — написала одна из подписчиц.