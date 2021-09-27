За неделю в транспорте Ростова выявили 83 нарушителя масочного режима

Сообщается, что в ходе прошедшей недели осуществлялся мониторинг 2 128 транспортных средств Ростова-на-Дону. В ходе рейдов, было составлено 28 протоколов в отношении пассажиров об административном нарушении. Сообщается, что среди водителей нарушений масочного режима выявлено не было.
Также отмечается, что по данным рейдов автотранспортных предприятий, за прошедшую неделю также было проверено 3 543 передвижного состава. В ходе таких проверок, было вынесено 14 дисциплинарных взыскания с водителей.
Читайте также: За август в Ростове выявили 779 нарушений масочного режима в общественном транспорте.