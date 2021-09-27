За неделю в транспорте Ростова выявили 83 нарушителя масочного режима

Сообщается, что в ходе прошедшей недели осуществлялся мониторинг 2 128 транспортных средств Ростова-на-Дону. В ходе рейдов, было составлено 28 протоколов в отношении пассажиров об административном нарушении. Сообщается, что среди водителей нарушений масочного режима выявлено не было.