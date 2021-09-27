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За неделю в транспорте Ростова выявили 83 нарушителя масочного режима

27 сентября 2021, 08:43
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону за прошедшую неделю было выявлено 83 нарушения масочного режима, информация об этом появилась на сайте администрации города.

Сообщается, что в ходе прошедшей недели осуществлялся мониторинг 2 128 транспортных средств Ростова-на-Дону. В ходе рейдов, было составлено 28 протоколов в отношении пассажиров об административном нарушении. Сообщается, что среди водителей нарушений масочного режима выявлено не было.

Также отмечается, что по данным рейдов автотранспортных предприятий, за прошедшую неделю также было проверено 3 543 передвижного состава. В ходе таких проверок, было вынесено 14 дисциплинарных взыскания с водителей.

Читайте также: За август в Ростове выявили 779 нарушений масочного режима в общественном транспорте.

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