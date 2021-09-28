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Будет ли бабье лето в Ростовской области и чего ждать от погоды в ближайшие годы

28 сентября 2021, 04:40
Фото: pixabay
В Ростовской области в начале октября будет прохладная погода, которая плавно может перейти в бабье лето, рассказала RostovGazeta представитель Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Первая половина октября

В начале месяца сложится довольно прохладная погода, большого количества осадков в этот период не ожидается. В северных районах региона температура может опускаться до четырех градусов.

В целом до 10 октября температура не должна превысить +14 градусов. При этом, по словам эксперта, в некоторых районах могут быть заморозки, но наступят, они, скорее всего, в утренние часы.

Вторая половина октября

В этот период могут начаться обильные осадки, но дожди будут идти не каждый день. Температура начнет расти и наступит настоящее бабье лето.

Фото: pixabay

В среднем температура будет составлять от +14 до +19 градусов. В южных районах воздух прогреется до +25 градусов.

Погодные аномалии

В Ростовской области дождливая погода часто становится причиной инцидентов, связанных с подтоплением территорий и отключением электричества. Бывают и аномалии, когда осадки слишком интенсивные.

Так, метеорологическая станция Каменска-Шахтинского в четверг, 12 августа, зафиксировала рекордный уровень осадков - меньше, чем за час, на территории города выпало 52 миллиметра. Это почти в полтора раза больше месячной нормы.

Фото: pixabay

Аналогичная ситуация была летом в Ростове-на-Дону, когда в ночь на 23 июля выпала месячная норма осадков. Тогда ливень стал разрушительным катаклизмом, пронесшимся по городу, повредившим здания, деревья и автомобили.

Этот ливень получил статус опасного явления, так как за 12 часов было зафиксировано более 50 миллиметров выпавших осадков.

Температурные рекорды

В последние годы температура в регионе продолжает расти, периодически обновляются максимумы дня. Профессор Московского энергетического института Владимира Клименко заявлял, что температура продолжит повышаться, а количество осадков начнет снижаться.

Фото: pixabay

По словам эксперта, в ближайшие 10–15 лет будут достигнуты абсолютные максимумы температур.

Специалисты главной геофизической обсерватории имени Воейкова считают, что к 2050 году температура воздуха станет выше примерно на 3 градуса. Это может стать причиной дефицита питьевой воды и роста кишечных инфекционных заболеваний.

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