Будет ли бабье лето в Ростовской области и чего ждать от погоды в ближайшие годы

Первая половина октября
В начале месяца сложится довольно прохладная погода, большого количества осадков в этот период не ожидается. В северных районах региона температура может опускаться до четырех градусов.
В целом до 10 октября температура не должна превысить +14 градусов. При этом, по словам эксперта, в некоторых районах могут быть заморозки, но наступят, они, скорее всего, в утренние часы.
Вторая половина октября
В этот период могут начаться обильные осадки, но дожди будут идти не каждый день. Температура начнет расти и наступит настоящее бабье лето.
В среднем температура будет составлять от +14 до +19 градусов. В южных районах воздух прогреется до +25 градусов.
Погодные аномалии
В Ростовской области дождливая погода часто становится причиной инцидентов, связанных с подтоплением территорий и отключением электричества. Бывают и аномалии, когда осадки слишком интенсивные.
Так, метеорологическая станция Каменска-Шахтинского в четверг, 12 августа, зафиксировала рекордный уровень осадков - меньше, чем за час, на территории города выпало 52 миллиметра. Это почти в полтора раза больше месячной нормы.
Аналогичная ситуация была летом в Ростове-на-Дону, когда в ночь на 23 июля выпала месячная норма осадков. Тогда ливень стал разрушительным катаклизмом, пронесшимся по городу, повредившим здания, деревья и автомобили.
Этот ливень получил статус опасного явления, так как за 12 часов было зафиксировано более 50 миллиметров выпавших осадков.
Температурные рекорды
В последние годы температура в регионе продолжает расти, периодически обновляются максимумы дня. Профессор Московского энергетического института Владимира Клименко заявлял, что температура продолжит повышаться, а количество осадков начнет снижаться.
По словам эксперта, в ближайшие 10–15 лет будут достигнуты абсолютные максимумы температур.
Специалисты главной геофизической обсерватории имени Воейкова считают, что к 2050 году температура воздуха станет выше примерно на 3 градуса. Это может стать причиной дефицита питьевой воды и роста кишечных инфекционных заболеваний.