rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2021, 07:10

Published 4 октября 2021, 07:10

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Ростов-на-Дону попал на 48 место в России по уровню зарплат в 2021 году

Ростов-на-Дону попал на 48 место в России по уровню зарплат в 2021 году

4 октября 2021, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на среднюю зарплату можно купить два фиксированных потребительских набора, сообщает РИА «Новости».

Средняя зарплата в городе составляет 45,2 тысячи рублей. Этот показатель за год увеличился на 11,6%.

Сейчас на одну зарплату можно приобрести два потребительских набора. Это соответствует 48 месту в стране.

Лидером оказался Салехард с зарплатой 106,4 тысячи рублей. На втором и третьем месте находятся Южно-Сахалинск и Москва.

На последнее место поставили Элисту с показателем 31,7 тысячи рублей.

Читайте также о том, кто получает самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону и сколько насчитали миллионеров.

Материалы по теме
Бухгалтер школы в Ростове-на-Дону незаконно начислила себе зарплату 3,2 млн рублейСредняя зарплата в Ростовской области в 2020 году составила 35622 рубля
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика