Ростов-на-Дону попал на 48 место в России по уровню зарплат в 2021 году

Posted 4 октября 2021, 07:10
Published 4 октября 2021, 07:10
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Средняя зарплата в городе составляет 45,2 тысячи рублей. Этот показатель за год увеличился на 11,6%.
Сейчас на одну зарплату можно приобрести два потребительских набора. Это соответствует 48 месту в стране.
Лидером оказался Салехард с зарплатой 106,4 тысячи рублей. На втором и третьем месте находятся Южно-Сахалинск и Москва.
На последнее место поставили Элисту с показателем 31,7 тысячи рублей.
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