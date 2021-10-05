Общественники Ростова-на-Дону отстояли более сотни деревьев в парке Дружба

Posted 5 октября 2021, 15:56
Published 5 октября 2021, 15:56
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Общественники защитили от сноса более сотни деревьев в парке Дружба, сократив список вырубки до 39 деревьев, находящихся в аварийном состоянии. Однако активисты сообщили, что еще остается возможность снести деревья ради замены подпорных стен парка Дружба, поэтому они продолжат наблюдать за работами по благоустройству.
Елена Хатламаджиян, возглавляющая общественное движение, рассказала, что не понимает, почему городские дендрологи и проектировщики готовы сносить здоровые деревья ради благоустройства парка.
«Что со счетом у сотрудников управления культуры, когда при обзвоне с прямой линии губернатора на вопрос о сносе большого количества деревьев по проекту, они отвечали, что там снесут всего лишь три-четыре дерева? А их только по береговой линии оказалось 103! И по верху выйдет в итоге столько же! Правда, об этом никто не говорит, и в акт их не внесли, но по факту при замене подпорных стен пострадает корневая система деревьев, находящихся на расстоянии полутора метров и, как в парке Левобережном, все они в итоге погибнут», — возмутилась Елена Хатламаджиян.
Общественник также добавила, что около двух недель назад она получила звонок от губернатора Ростовской области Василия Голубева, который сообщил, что взял вопрос по парку на личный контроль, но встреча с ним пока так и не была согласована.
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