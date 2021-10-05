Общественники Ростова-на-Дону отстояли более сотни деревьев в парке Дружба

«Что со счетом у сотрудников управления культуры, когда при обзвоне с прямой линии губернатора на вопрос о сносе большого количества деревьев по проекту, они отвечали, что там снесут всего лишь три-четыре дерева? А их только по береговой линии оказалось 103! И по верху выйдет в итоге столько же! Правда, об этом никто не говорит, и в акт их не внесли, но по факту при замене подпорных стен пострадает корневая система деревьев, находящихся на расстоянии полутора метров и, как в парке Левобережном, все они в итоге погибнут», — возмутилась Елена Хатламаджиян.