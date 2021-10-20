Ростовчане предложили отмечать День уничтожения рощи вместо Дня тюльпанонасаждения

«Тюльпаны на улицах — это хорошо, как и лаванда. Но хотелось бы, чтобы и природу в виде рощи на левом берегу тоже сохранили. Тем более, что ростовчане высаживали ее после Великой Отечественной войны для красоты и отдыха многих поколений», — написал один из жителей города.