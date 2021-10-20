Ростовчане предложили отмечать День уничтожения рощи вместо Дня тюльпанонасаждения

Мэрия Ростова продолжает придумывать новые «зеленые» акции. Так, очередное предложение выдвинул сити-менеджер города Алексей Логвиненко. Он сообщил, что в донской столице появится новая «цветочная» традиция - День тюльпанонасаждения.
Первая акция будет проведена уже в это воскресенье, 24 октября. Мероприятие состоится в Покровском сквере, по обеим сторонам храма высадят 5 тысяч тюльпанов.
Однако жители донской столицы отреагировали на такое предложение без особой радости. Ростовчане в комментариях высказали свое недовольство решением вырубки рощи на Левом берегу и его дальнейшей застройки.
«Тюльпаны на улицах — это хорошо, как и лаванда. Но хотелось бы, чтобы и природу в виде рощи на левом берегу тоже сохранили. Тем более, что ростовчане высаживали ее после Великой Отечественной войны для красоты и отдыха многих поколений», — написал один из жителей города.
Также ростовчане отметили, что для города намного полезнее будет сохранение больших лесов, а не ежегодная высадка тюльпанов.
«К цветам было бы неплохо перестать вырубать рощи и парки. Это, конечно, не так эффектно и пафосно, но гораздо полезнее для города», — написал другой ростовчанин.