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Ростовчане предложили отмечать День уничтожения рощи вместо Дня тюльпанонасаждения

20 октября 2021, 15:30
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd/
День тюльпанонасаждения будут отмечать в Ростове-на-Дону, об этом в своем Instagram написал сити-менеджер Алексей Логвиненко, однако жители города отреагировали на это предложение негативно.

Мэрия Ростова продолжает придумывать новые «зеленые» акции. Так, очередное предложение выдвинул сити-менеджер города Алексей Логвиненко. Он сообщил, что в донской столице появится новая «цветочная» традиция - День тюльпанонасаждения.

Первая акция будет проведена уже в это воскресенье, 24 октября. Мероприятие состоится в Покровском сквере, по обеим сторонам храма высадят 5 тысяч тюльпанов.

Однако жители донской столицы отреагировали на такое предложение без особой радости. Ростовчане в комментариях высказали свое недовольство решением вырубки рощи на Левом берегу и его дальнейшей застройки.

«Тюльпаны на улицах — это хорошо, как и лаванда. Но хотелось бы, чтобы и природу в виде рощи на левом берегу тоже сохранили. Тем более, что ростовчане высаживали ее после Великой Отечественной войны для красоты и отдыха многих поколений», — написал один из жителей города.

Также ростовчане отметили, что для города намного полезнее будет сохранение больших лесов, а не ежегодная высадка тюльпанов.

«К цветам было бы неплохо перестать вырубать рощи и парки. Это, конечно, не так эффектно и пафосно, но гораздо полезнее для города», — написал другой ростовчанин.

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#Новости#Город
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