Ростовский врач заявил о необходимости новых ограничений против COVID-19

Доктор полагает, что почти за два года жизни в условиях пандемии, ростовчане уже осознали всю опасность коронавируса.
«Люди должны придерживаться ограничительных мер, и, в первую очередь для того, чтобы не заразить своих родных, близких, друзей или сослуживцев. ПЦР-тестирование не привитых после возвращения домой, поможет во-время выявить болезнь и начать лечение, не допуская тяжелых форм развития болезни», — уверен Игорь Гайнутдинов.
Доктор добавляет, что похожие ограничительные меры уже были год назад. Тогда они позволили растянуть число заболевших по времени, снизив экстремальную нагрузку на медицину.
«С этой целью и вводят неделю выходных дней. Важно же, чтобы заболевшие люди могли получать полноценную медицинскую помощь, а медики успевали ее оказывать. Ситуация в мире показывает, что во многих странах пациенты в больницах лежат в коридорах. У нас такого нет. Именно благодаря ограничительным мерам мы успеваем лечить заболевших», — подчеркивает Игорь Гайнутдинов.