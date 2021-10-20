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Ростовский врач заявил о необходимости новых ограничений против COVID-19

20 октября 2021, 15:39
Фото: pexels.com
ограничения covid-19
В условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки на Дону ограничение контактов между людьми позволит снизить число заболевших и нагрузку на ковидные госпитали, сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов.

Доктор полагает, что почти за два года жизни в условиях пандемии, ростовчане уже осознали всю опасность коронавируса.

«Люди должны придерживаться ограничительных мер, и, в первую очередь для того, чтобы не заразить своих родных, близких, друзей или сослуживцев. ПЦР-тестирование не привитых после возвращения домой, поможет во-время выявить болезнь и начать лечение, не допуская тяжелых форм развития болезни», — уверен Игорь Гайнутдинов.

Доктор добавляет, что похожие ограничительные меры уже были год назад. Тогда они позволили растянуть число заболевших по времени, снизив экстремальную нагрузку на медицину.

«С этой целью и вводят неделю выходных дней. Важно же, чтобы заболевшие люди могли получать полноценную медицинскую помощь, а медики успевали ее оказывать. Ситуация в мире показывает, что во многих странах пациенты в больницах лежат в коридорах. У нас такого нет. Именно благодаря ограничительным мерам мы успеваем лечить заболевших», — подчеркивает Игорь Гайнутдинов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что коронавирусом болеют больше 15 тысяч жителей Ростовской области.

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