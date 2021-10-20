Ростовский врач заявил о необходимости новых ограничений против COVID-19

«С этой целью и вводят неделю выходных дней. Важно же, чтобы заболевшие люди могли получать полноценную медицинскую помощь, а медики успевали ее оказывать. Ситуация в мире показывает, что во многих странах пациенты в больницах лежат в коридорах. У нас такого нет. Именно благодаря ограничительным мерам мы успеваем лечить заболевших», — подчеркивает Игорь Гайнутдинов.