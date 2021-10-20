В Ростовской области школьные каникулы из-за коронавируса начнутся с 25 октября

Тему изменения сроков проведения каникул обсудили на заседании. Обычно дети отдыхают в период с 1 по 7 ноября.
По словам Гуськова, сейчас изменения рассматриваются для того, чтобы синхронизировать эти даты с выходными, которые планируется сделать в России. Все это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом.
Добавим, что Ростов, Таганрог и Шахты сохраняют самые высокие показатели заболеваемости в регионе. Из-за того, что не получилось справиться с пандемий, пришлось ввести очередные ограничения в области, которые действуют с 20 октября.