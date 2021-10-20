Ворошиловский проспект в Ростове станет односторонним для автомобилистов к 2023 году

Сообщается, что гордума приняла Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 19 октября, в соответствии с которой к 2023 году выделенную полосу для общественного транспорта сделают с двусторонним движением. В обе стороны по ней смогут передвигаться автобусы, троллейбусы, трамваи, а также «легкое метро».