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Ворошиловский проспект в Ростове станет односторонним для автомобилистов к 2023 году

20 октября 2021, 15:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Автомобильное движение на Ворошиловском проспекте станет односторонним, сообщается в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что гордума приняла Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 19 октября, в соответствии с которой к 2023 году выделенную полосу для общественного транспорта сделают с двусторонним движением. В обе стороны по ней смогут передвигаться автобусы, троллейбусы, трамваи, а также «легкое метро».

Автомобилисты смогут передвигаться только по одной односторонней полосе с нечетной стороны проспекта с вектором движения север-юг. В обратном направлении машины смогут передвигаться по проспекту Соколова.

Как сообщают власти региона, такие нововведения необходимы для обеспечения востребованности в центре города бесконфликтных поворотов налево. А также для разделения потоков автомобильного и городского транспорта.

Также на Ворошиловском проспекте организуют парковочный ряд, ширина которого достигнет два с половиной метра. Вместе с тем изменится режим работы светофоров и расстояние между остановками. Максимальная скорость по проспекту установят в 40 километров в час.

Ранее сообщалось, что строительство дороги на Орбитальной начнется после реконструкции Вавилова в Ростове.

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