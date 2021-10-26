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Ростовскую студентку Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки в соцсетях

26 октября 2021, 08:13
Фото: instagram.com/alina_teva
Жительницу Ростова-на-Дону Алину Темирчиеву отчислили из Высшей школы «Останкино» за лайк под статьей с критикой, сообщила она в Instagram.

Девушка и четверо ее знакомых поставили лайки под статьей, в которых были критические высказывания о переносе занятий. В ней говорилось, что люди платят деньги, но не могут попасть на обучение.

«Через 5 минут мне пришло сообщение от администратора аккаунта школы „Останкино“. Мне написали, что вход в здание заблокирован и больше я обучаться не смогут», — заявила девушка.

Она добавила, что обучение за 15 месяцев стоит 352 тысячи рублей. По словам девушки, с ними поступили как с животными.

Теперь отчисленные обивают пороги учреждения, чтобы добиться справедливости.

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