Ростовскую студентку Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки в соцсетях

Девушка и четверо ее знакомых поставили лайки под статьей, в которых были критические высказывания о переносе занятий. В ней говорилось, что люди платят деньги, но не могут попасть на обучение.
«Через 5 минут мне пришло сообщение от администратора аккаунта школы „Останкино“. Мне написали, что вход в здание заблокирован и больше я обучаться не смогут», — заявила девушка.
Она добавила, что обучение за 15 месяцев стоит 352 тысячи рублей. По словам девушки, с ними поступили как с животными.
Теперь отчисленные обивают пороги учреждения, чтобы добиться справедливости.