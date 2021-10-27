Ростовчане пожаловались на ежедневные пробки на левом берегу Дона

Житель Ростова-на-Дону пожаловался, что дорожные рабочие начали ремонт моста на Северном, едва закончив ремонтировать дорогу перед Аксайским мостом. По словам ростовчанина ремонтные работы стали причиной образования огромных ежедневных пробок. Самая большая из них, в которой житель Ростова стоял во вторник, 26 октября, заняла собой около 30 километров.