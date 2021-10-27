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Ростовчане пожаловались на ежедневные пробки на левом берегу Дона

27 октября 2021, 03:59
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчанин пожаловался на ежедневные многокилометровые пробки, образовавшиеся на левом берегу Дона и выезде на Аксай после начала ремонта моста на Северном, запись опубликована в соцсетях.

Житель Ростова-на-Дону пожаловался, что дорожные рабочие начали ремонт моста на Северном, едва закончив ремонтировать дорогу перед Аксайским мостом. По словам ростовчанина ремонтные работы стали причиной образования огромных ежедневных пробок. Самая большая из них, в которой житель Ростова стоял во вторник, 26 октября, заняла собой около 30 километров.

«В дикой пробке встали левый берег, Ольгинская, южный подъезд к Аксаю. Пробка больше 30 километров. Организация, как всегда на высоте…», — поделился впечатлениями ростовчанин.

Комментаторы согласились с ним, отметив, что простояли в пробке больше 1,5 часов и назвали это настоящим издевательством над людьми.

Ранее в Ростове-на-Дону восьмибалльные пробки стали причиной транспортного коллапса в центре города.

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