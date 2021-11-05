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Posted 5 ноября 2021, 08:09

Published 5 ноября 2021, 08:09

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Автовокзал и трамвайное депо Нахичевани перенесут в старый аэропорт в Ростове-на-Дону

5 ноября 2021, 08:09
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта планируется создать крупный транспортный узел, следует из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

На этой территории заработает автовокзал, также сюда перенесут трамвайное депо. Сейчас оно располагается в Нахичевани.

Депо должны перенести до 2030 года, автовокзал — до 2035 года. Старые объекты планируется закрыть.

Также власти Ростова-на-Дону отказались проводить работы по расширению зоны платной парковки. Всего в городе более шести тысяч подобных мест. Это решение прописано в программе.

До этого застройщик Левенцовки отказался возводить соцобъекты в микрорайоне.

#Общество#Новости
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