Ростовчане не верят в виновность отравителя таллием

«Несостыковок полно. Просто нашли крайнего. А где он умудрился взять таллий? Какой богатый отравитель. Цена одного грамма соли таллия идет от 20 до 40 тысяч рублей, а чтобы отравить кучу народа нужно намного больше. И как же он достал таллий? Его нет в свободной продаже. Что-то мутная история. Добавлять в кулер таллий, наивно как-то, глупо, поскольку из кулера пьют все, кроме него, он сам вычисляется на раз-два. Или он сам также пил?», — задались вопросами жители Ростова-на-Дону.