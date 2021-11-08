Ростовчане не верят в виновность отравителя таллием

Posted 8 ноября 2021, 20:28
Published 8 ноября 2021, 20:28
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
В понедельник, 8 ноября, огласили приговор Владиславу Шульге, признанному виновным в отравлении своих сослуживцев из «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Теперь мужчина, подозреваемый в отравлении питьевой воды таллием, проведет в колонии восемь лет своей жизни.
Жители Ростова-на-Дону рассказали в соцсетях, что не верят в то, что мужчина может быть действительно виновен в отравлении. Они уверены, что в ситуации нашли «козла отпущения», который возьмет на себя всю ответственность.
«Несостыковок полно. Просто нашли крайнего. А где он умудрился взять таллий? Какой богатый отравитель. Цена одного грамма соли таллия идет от 20 до 40 тысяч рублей, а чтобы отравить кучу народа нужно намного больше. И как же он достал таллий? Его нет в свободной продаже. Что-то мутная история. Добавлять в кулер таллий, наивно как-то, глупо, поскольку из кулера пьют все, кроме него, он сам вычисляется на раз-два. Или он сам также пил?», — задались вопросами жители Ростова-на-Дону.
Ростовчане отметили, что дело с отравлением кажется им нелогичным. Основной причиной этого стали менявшиеся показания Шульги и отсутствие следов таллия на посуде, из которой пили и ели работники. Сейчас жители Ростова предполагают, что дело могло быть сфабриковано, а сам Шульга был подходящим кандидатом на роль отравителя, который будет нести ответственность за произошедшее в 2017 году.
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