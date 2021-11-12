Штормовое предупреждение объявлено в Ростов-на-Дону из-за тумана 14 ноября 2021 года

По информации Ростовского Гидрометцентра, туман будет накрывать город утром и ночью. Он станет причиной ухудшения видимости на дороге, что может спровоцировать рост числа автоаварий.
Водителей попросили следить за скоростью и дистанцией. Необходимо в таких условиях включать противотуманные фары, чтобы другие водители увидели автомобиль.
Пешеходам на одежде нужно иметь светоотражающие элементы. Действия каждого участника дорожного движения должны быть понятны и предсказуемы.
Если потребуется помощь, то нужно набрать номер 112.