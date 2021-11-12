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Штормовое предупреждение объявлено в Ростов-на-Дону из-за тумана 14 ноября 2021 года

12 ноября 2021, 15:55
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня прогнозируется туманная погода, предупредили в мэрии.

По информации Ростовского Гидрометцентра, туман будет накрывать город утром и ночью. Он станет причиной ухудшения видимости на дороге, что может спровоцировать рост числа автоаварий.

Водителей попросили следить за скоростью и дистанцией. Необходимо в таких условиях включать противотуманные фары, чтобы другие водители увидели автомобиль.

Пешеходам на одежде нужно иметь светоотражающие элементы. Действия каждого участника дорожного движения должны быть понятны и предсказуемы.

Если потребуется помощь, то нужно набрать номер 112.

Ранее власти Ростова рассказали, какие деревья в городе самые опасные в непогоду.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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