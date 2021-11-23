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В Ростове главу департамента ЖКХ проверят после некачественного доклада про парки

23 ноября 2021, 16:57
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове призывом к служебной проверкой закончилась история со скандальным докладом главы департамента ЖКХ Алексея Пономарева, об этом сообщил портал 1Rnd.

Причиной служебной проверки стал неудачный доклад директора городского департамента ЖКХ Алексея Пономарева, который вызвал гнев главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Сити-менеджер сообщил, что не понимает, почему для доклада использовали устаревшие данные о благоустройстве парков, в частности первой мили экопарка, протянувшегося вдоль берега Темерника.

По мнению Алексея Логвиненко, доклад Пономарев готовил не самостоятельно, кроме того он не владеет информацией о текущем благоустройстве экопарка и не знает, какие зоны он должен объединить.

Теперь глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выступил инициатором служебной проверки чиновника, рекомендации которому он давал при назначении в октябре текущего года.

Ранее в правительстве региона рассказали, что первая миля парка Темерника пройдет к Ботаническому саду ЮФУ.

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