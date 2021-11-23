В Ростове главу департамента ЖКХ проверят после некачественного доклада про парки

Причиной служебной проверки стал неудачный доклад директора городского департамента ЖКХ Алексея Пономарева, который вызвал гнев главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Сити-менеджер сообщил, что не понимает, почему для доклада использовали устаревшие данные о благоустройстве парков, в частности первой мили экопарка, протянувшегося вдоль берега Темерника.
По мнению Алексея Логвиненко, доклад Пономарев готовил не самостоятельно, кроме того он не владеет информацией о текущем благоустройстве экопарка и не знает, какие зоны он должен объединить.
Теперь глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выступил инициатором служебной проверки чиновника, рекомендации которому он давал при назначении в октябре текущего года.
Ранее в правительстве региона рассказали, что первая миля парка Темерника пройдет к Ботаническому саду ЮФУ.