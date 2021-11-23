В Ростовской области от коронавируса умерли ещё 38 человек

Известно, что все погибшие имели хронические заболевания. Среди умерших 24 женщины и 14 мужчин. Погибшие находились в возрасте от 42 до 92 лет. Напомним, что за весь период распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 8465 человек.
Сейчас лечение в госпиталях получают 4252 пациента, при этом на инвазивной ИВЛ в тяжелым состоянии находятся 44 человека, на неинвазивной - 365 человек.
За сутки первую дозу вакцины в Ростовской области вели 5867 человек закончили вакцинацию 2607 человек. При этом в Ростовской области количество привитых граждан достигло 1,73 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в Ростове медики через окно пробрались к запертой в палате женщине, больной коронавирусом.