rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области от коронавируса умерли ещё 38 человек

23 ноября 2021, 09:19
Фото: dscstudios / freepik.com
Ростовской области от коронавируса умерли ещё 38 человек, такие данные были зарегистрированы по результатам патологоанатомического вскрытия, сообщается на сайте правительства региона.

Известно, что все погибшие имели хронические заболевания. Среди умерших 24 женщины и 14 мужчин. Погибшие находились в возрасте от 42 до 92 лет. Напомним, что за весь период распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 8465 человек.

Сейчас лечение в госпиталях получают 4252 пациента, при этом на инвазивной ИВЛ в тяжелым состоянии находятся 44 человека, на неинвазивной - 365 человек.

За сутки первую дозу вакцины в Ростовской области вели 5867 человек закончили вакцинацию 2607 человек. При этом в Ростовской области количество привитых граждан достигло 1,73 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Ростове медики через окно пробрались к запертой в палате женщине, больной коронавирусом.

Материалы по теме
Кто обязан пройти вакцинацию в Ростовской области и для чего прививка от коронавирусаВ Ростовской области бесплатные лекарства от коронавируса получили 184 тысячи жителейБывший министр ЖКХ Ростовской области Майер заразился COVID-19 в СИЗО в ноябре
#Новости#Антонина Каршина#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00