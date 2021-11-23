В Ростовской области от коронавируса умерли ещё 38 человек

Известно, что все погибшие имели хронические заболевания. Среди умерших 24 женщины и 14 мужчин. Погибшие находились в возрасте от 42 до 92 лет. Напомним, что за весь период распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 8465 человек.