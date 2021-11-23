В Ростовской области с начала 2021 года газифицировали более 700 домовладений

Он также отметил, что подать заявку на догазификацию, социальную газификацию отдельных домовладений, можно через МФЦ и в мобильных пунктах. Уже сейчас в области приняли более 21 тысячи таких заявок.
При этом в регионе было изменено законодательство для усиления поддержки местных жителей. Теперь на догазификацию одного дома выделяют не 20, а 50 тысяч рублей. Такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов второй и первой группы, многодетных матерей и других категорий населения.
При этом Василий Голубев отметил, что до конца 2021 года газ проведут еще в 2500 домов, сейчас полностью газифицированы 700 домовладений.
Напомним, что в сентябре 2021 года в Ростовской области приняли 7 тысяч заявлений о проведении социальной догазификации.