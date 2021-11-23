В Ростовской области с начала 2021 года газифицировали более 700 домовладений

При этом в регионе было изменено законодательство для усиления поддержки местных жителей. Теперь на догазификацию одного дома выделяют не 20, а 50 тысяч рублей. Такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов второй и первой группы, многодетных матерей и других категорий населения.