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В Ростовской области с начала 2021 года газифицировали более 700 домовладений

23 ноября 2021, 07:16
Фото: donland.ru
газификация
В Ростовской области более 700 домов подключили к газу в текущем году, до конца 2021 газифицируют еще 2500 домов, это сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире одного из местных телеканалов.

Он также отметил, что подать заявку на догазификацию, социальную газификацию отдельных домовладений, можно через МФЦ и в мобильных пунктах. Уже сейчас в области приняли более 21 тысячи таких заявок.

При этом в регионе было изменено законодательство для усиления поддержки местных жителей. Теперь на догазификацию одного дома выделяют не 20, а 50 тысяч рублей. Такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов второй и первой группы, многодетных матерей и других категорий населения.

При этом Василий Голубев отметил, что до конца 2021 года газ проведут еще в 2500 домов, сейчас полностью газифицированы 700 домовладений.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Ростовской области приняли 7 тысяч заявлений о проведении социальной догазификации.

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