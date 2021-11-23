В Ростовской области жителей принуждают достраивать ковидный госпиталь

«Пригнали людей с различных организаций и в добровольно-принудительном порядке велели помочь. Вплоть до увольнения тех, кто не хочет помогать. Вторую неделю мы здесь работаем. Одни делают проводку, другие вальцуют медные трубки под ИВЛ. Неужели на это не выделяются деньги, как нам кругом говорят?» — жалуются сотрудники крупных организаций, задействованные на обустройстве ковидного госпиталя.