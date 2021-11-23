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В Ростовской области жителей принуждают достраивать ковидный госпиталь

23 ноября 2021, 15:43
Фото: RostovGazeta
В редакцию RostovGazeta обратились сотрудники крупных организаций Ростовской области, которые пожаловались на то, что их в добровольно-принудительном порядке якобы отправили обустраивать ковидный госпиталь на месте детского отделения в медучреждении в поселке Глубокий Каменского района.

Работающие на обустройстве ковидного госпиталя сообщили, что в поселке Глубокий Ростовской области порядка двух недель назад закрыли детское отделение ЦРБ Каменского района. На этом месте будет развернут ковидный госпиталь.

«Пригнали людей с различных организаций и в добровольно-принудительном порядке велели помочь. Вплоть до увольнения тех, кто не хочет помогать. Вторую неделю мы здесь работаем. Одни делают проводку, другие вальцуют медные трубки под ИВЛ. Неужели на это не выделяются деньги, как нам кругом говорят?» — жалуются сотрудники крупных организаций, задействованные на обустройстве ковидного госпиталя.

И пока идут работы, местные жители переживают. Детское отделение в поселке городского типа закрыто. Куда теперь обращаться, если ребенку потребуется медицинская помощь?

Фото: RostovGazeta

Корреспонденту RostovGazeta подтвердили в детском отделении ЦРБ Каменского района, что ковидный госпиталь сейчас готовят к открытию. А врачи детского отделения ведут прием на втором этаже, в хирургии.

Ранее RostovGazeta сообщала, что загруженность коечного фонда в Ростовской области составила 71%.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19#Дарья Демидова
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