Голубев подарил квартиру в Ростове юному пианисту, которому некуда было ставить рояль

Еще немного времени спустя консерватория нашла рядом с комнатой пианиста еще одну жилплощадь, в которой и установили рояль. Однако, на этом история не заканчивается. Художественный руководитель Сергея Денис Мацеув обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой поучаствовать в судьбе талантливого юноши. В ответ на это, глава донского региона заявил, что вопрос о жилищных условиях мальчика уже давно на контроле правительства региона.