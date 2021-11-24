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Голубев подарил квартиру в Ростове юному пианисту, которому некуда было ставить рояль

24 ноября 2021, 16:54
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области подарят квартиру одаренному-мальчику пианисту, которому некуда поставить рояль, сообщает «Российская газета».

Речь идет о Сергее Давыдченко, который выиграл в престижном конкурсе Grand Piano Competition. В качестве приза он получил рояль YamahаСЗХ стоимостью 2 миллиона 800 тысяч рублей. Однако оказалось, что юному дарованию просто некуда ставить инструмент.

Дело в том, что пианист приехал в донскую столицу из Ставропольского края для обучения в колледже при консерватории имени Рахманинова. От учебного заведения семье была выделена комната в общежитии — 8 квадратных метров. Позже семье выдали еще одну комнату, площадью уже 12 квадратных метров, где удалось разместить двухъярусную кровать и фортепиано.

Еще немного времени спустя консерватория нашла рядом с комнатой пианиста еще одну жилплощадь, в которой и установили рояль. Однако, на этом история не заканчивается. Художественный руководитель Сергея Денис Мацеув обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой поучаствовать в судьбе талантливого юноши. В ответ на это, глава донского региона заявил, что вопрос о жилищных условиях мальчика уже давно на контроле правительства региона.

Мама Сергея Давыдченко Светлана выбрала квартиру в Ростове в новом ЖК, расположенном рядом с консерваторией. По словам мамы мальчика, квартира трехкомнатная, а в Сережиной комнате даже сделали специальную звукоизоляцию.

Напомним, что ранее 14 одаренных школьников стали стипендиатами главы Администрации Аксайского района.

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