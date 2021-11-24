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В Ростовской области восьмерым антипрививочникам грозит тюремный срок за пропаганду

24 ноября 2021, 10:56
Фото: freepik/ freepik.com
Данные о восьми жителях Ростовской области, которые выступают против вакцинации от коронавируса, передадут в прокуратуру, сообщают «Известия».

Информацию об антипрививочниках собирают региональные органы Росздравнадзора. Больше всего активистов насчитали в Карелии — 18 человек.

На втором месте идет Ростовская область, где собрали данные на восемь человек. На третьей позиции находится волгоградский регион.

Кроме того, агитаторов обнаружили в Смоленской области и Санкт-Петербурге. Всего в надзорное ведомство передадут материалы на 37 человек.

«Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается уголовной статье», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области назвали территории, пострадавшие от эпидемии коронавируса.

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