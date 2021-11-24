В Ростовской области восьмерым антипрививочникам грозит тюремный срок за пропаганду

Информацию об антипрививочниках собирают региональные органы Росздравнадзора. Больше всего активистов насчитали в Карелии — 18 человек.
На втором месте идет Ростовская область, где собрали данные на восемь человек. На третьей позиции находится волгоградский регион.
Кроме того, агитаторов обнаружили в Смоленской области и Санкт-Петербурге. Всего в надзорное ведомство передадут материалы на 37 человек.
«Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается уголовной статье», — сказано в сообщении.