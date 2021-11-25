Инфекционную больницу в Ростове введут в эксплуатацию с опозданием на год в декабре

Первоначально в строительство хотели вложить 2,6 миллиарда рублей, но проект подорожал до 3,2 миллиарда. Изначально власти региона заявляли, что все работы по строительству медицинского учреждения завершатся к 31 декабря 2020 года. Сейчас власти назвали актуальную информацию по проекту.