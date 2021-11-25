Инфекционную больницу в Ростове введут в эксплуатацию с опозданием на год в декабре

Напомним, что строительство больницы идет с прошлого года, а сроки сдачи переносили более четырех раз. Подрядчиком выступает компания «Ростовгражданпроект», которую штрафовали за нарушения при реализации проекта.
Первоначально в строительство хотели вложить 2,6 миллиарда рублей, но проект подорожал до 3,2 миллиарда. Изначально власти региона заявляли, что все работы по строительству медицинского учреждения завершатся к 31 декабря 2020 года. Сейчас власти назвали актуальную информацию по проекту.
«Строительно-монтажные работы по объекту завершены. До 1 декабря 2021 года будут завершены пусконаладочные работы инженерных систем. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года», — заявили в правительстве.