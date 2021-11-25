В Ростове арестовали бывшего директора рынка «Атлант» Карпенко до 23 января 2022 года

Фигурант находился в должности директора рынка в период с 2014 по 2019 годы. По данным следствия, являлся членом банды бизнесмена Карима Бабаева и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко.
В банду также входили еще несколько предпринимателей, сейчас они находятся под стражей. По некоторым данным, они завладели участками общей площадью 34,9 гектара и стоимостью 452 миллиона рублей. Землю сдали в аренду и получили с этого 236 миллионов рублей.
«Карпенко на момент задержания являлся неработающим пенсионером. Его арестовали до 23 января 2022 года», — сказано в сообщении.