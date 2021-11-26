Трассу для маунтинбайка на Гребном канале Ростова введут в эксплуатацию в ноябре

Сити-менеджер Алексей Логвиненко напомнил, что протяженность трассы для велоспорта составляет более 1,2 километра, которая имеет рельеф, приближенный к естественной горной местности. Трасса BMX уже значительно короче, однако на ней размещены рампы для трюков с большими перепадами высот.