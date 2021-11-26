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Трассу для маунтинбайка на Гребном канале Ростова введут в эксплуатацию в ноябре

26 ноября 2021, 10:58
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове получили разрешение на сдачу в эксплуатацию трассы для велоспорта на Гребном канале, об этом сообщил глава мэрии города Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко напомнил, что протяженность трассы для велоспорта составляет более 1,2 километра, которая имеет рельеф, приближенный к естественной горной местности. Трасса BMX уже значительно короче, однако на ней размещены рампы для трюков с большими перепадами высот.

Глава администрации города рассказал, что на трассе в одно время смогут тренироваться более 150 спортсменов, а допустимое количество посетителей достигает 300 человек.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко уверен, что открытие трасс даст старт развитию велосипедного спорта и позволит создать команды ростовских любителей велоспорта.

Ранее власти города планировали построить на Левом берегу Дона ледовую арену и олимпийский бассейн.м

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