Трассу для маунтинбайка на Гребном канале Ростова введут в эксплуатацию в ноябре

Сити-менеджер Алексей Логвиненко напомнил, что протяженность трассы для велоспорта составляет более 1,2 километра, которая имеет рельеф, приближенный к естественной горной местности. Трасса BMX уже значительно короче, однако на ней размещены рампы для трюков с большими перепадами высот.
Глава администрации города рассказал, что на трассе в одно время смогут тренироваться более 150 спортсменов, а допустимое количество посетителей достигает 300 человек.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко уверен, что открытие трасс даст старт развитию велосипедного спорта и позволит создать команды ростовских любителей велоспорта.
Ранее власти города планировали построить на Левом берегу Дона ледовую арену и олимпийский бассейн.м