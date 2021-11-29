Как в Ростовской области смягчили запреты и нашли необычные последствия коронавируса

В целом ограничения в регионе претерпели незначительные изменения, но новые меры упростили жизнь людям с противопоказаниями к вакцинации. Теперь они могут посещать различные организации и учреждения при предъявлении соответствующей справки и ПЦР-теста. До этого нужно было показывать QR-код о вакцинации, либо документ, что человек перенес болезнь.