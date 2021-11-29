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Posted 29 ноября 2021, 07:04

Published 29 ноября 2021, 07:04

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Как в Ростовской области смягчили запреты и нашли необычные последствия коронавируса

29 ноября 2021, 07:04
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области с понедельника, 29 ноября, отменили часть введенных ограничений, а местные жители стали волноваться из-за нового штамма COVID-19. Из-за чего переживают люди и какие новости за неделю принес коронавирус, в материале RostovGazeta.

Какие ограничения действуют в Ростовской области

В целом ограничения в регионе претерпели незначительные изменения, но новые меры упростили жизнь людям с противопоказаниями к вакцинации. Теперь они могут посещать различные организации и учреждения при предъявлении соответствующей справки и ПЦР-теста. До этого нужно было показывать QR-код о вакцинации, либо документ, что человек перенес болезнь.

Для этой же категории граждан самоизоляция теперь не является обязательной. Дети с понедельника могут спокойно посещать спортивные мероприятия, в том числе стадион «Ростов-Арена», до этого их заставляли делать ПЦР-тесты.

Кроме того, власти разрешили работу елочных базаров перед Новым годом.

Где придется показывать QR-код о вакцинации в Ростовской области

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом ввели QR-коды для посещения различных учреждений. Он необходим, чтобы посетить кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы.

Кроме того, придется пройти вакцинацию, чтобы попасть в кафе и рестораны.

Что думают ростовчане о новом штамме коронавируса омикрон

В Африке появился новый штамм коронавируса, получивший название омикрон. Его уже называют самым опасным, а в ВОЗ заявляют, что он может угрожать многим странам.

Жители Ростовской области считают, что новая разновидность может стать причиной для введения новых ограничений в регионе. Многие уже устали от коронавируса и со спокойствием относятся к происходящему.

Люди говорят, что не боятся болезни после того, что им пришлось пережить за последние два года. В целом ростовчане уверены, что новые штаммы будут появляться постоянно.

Какие новые последствия у коронавируса

Заведующая офтальмологическим отделением больницы в Ростове-на-Дону Ирина Шангичева рассказала «Российской газете», что у людей, которые переболели коронавирусом, ухудшается зрение. Вместе с этим появляются отечность зрительного нерва и спазмы глазных мышц.

В целом медик назвала очень тяжелыми последствия после коронавируса. Она призвала всех сделать прививки, чтобы избежать дополнительных рисков.

#Общество#Коронавирус#Новости
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