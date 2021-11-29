Как в Ростовской области смягчили запреты и нашли необычные последствия коронавируса

Posted 29 ноября 2021, 07:04
Published 29 ноября 2021, 07:04
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В целом ограничения в регионе претерпели незначительные изменения, но новые меры упростили жизнь людям с противопоказаниями к вакцинации. Теперь они могут посещать различные организации и учреждения при предъявлении соответствующей справки и ПЦР-теста. До этого нужно было показывать QR-код о вакцинации, либо документ, что человек перенес болезнь.
Для этой же категории граждан самоизоляция теперь не является обязательной. Дети с понедельника могут спокойно посещать спортивные мероприятия, в том числе стадион «Ростов-Арена», до этого их заставляли делать ПЦР-тесты.
Кроме того, власти разрешили работу елочных базаров перед Новым годом.
Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом ввели QR-коды для посещения различных учреждений. Он необходим, чтобы посетить кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы.
Кроме того, придется пройти вакцинацию, чтобы попасть в кафе и рестораны.
В Африке появился новый штамм коронавируса, получивший название омикрон. Его уже называют самым опасным, а в ВОЗ заявляют, что он может угрожать многим странам.
Жители Ростовской области считают, что новая разновидность может стать причиной для введения новых ограничений в регионе. Многие уже устали от коронавируса и со спокойствием относятся к происходящему.
Люди говорят, что не боятся болезни после того, что им пришлось пережить за последние два года. В целом ростовчане уверены, что новые штаммы будут появляться постоянно.
Заведующая офтальмологическим отделением больницы в Ростове-на-Дону Ирина Шангичева рассказала «Российской газете», что у людей, которые переболели коронавирусом, ухудшается зрение. Вместе с этим появляются отечность зрительного нерва и спазмы глазных мышц.
В целом медик назвала очень тяжелыми последствия после коронавируса. Она призвала всех сделать прививки, чтобы избежать дополнительных рисков.