В Ростове опровергли информацию о маньяке, который орудует в Западной части города

В сообществах Ростова-на-Дону в течение недели не утихали обсуждения нападений на женщин, проживающих в Левенцовском и ЖК «Соловьиная роща». В соцсетях разместили не меньше четырех сообщений, в которых говорилось, что неизвестный мужчина нападает на женщин и они уже написали заявления в полицию. Однако, согласно данным издания, подобных обращений в полицию не поступало.
Каждая из девушек сообщала свою версию истории с нападением. Так первая горожанка 10 ноября рассказала, что на нее напали на пути от электрички к жилому комплексу в Советском районе — мужчина начал душить ее, но сбежал, испугавшись ее крика.
Другая ростовчанка рассказала, что на нее напали в Левенцовском микрорайоне. Неизвестный заглушил ее крики и насильно повел девушку в сторону кустов. Местная жительница рассказывала, что оказала нападающему сопротивление, и он сбежал, когда их потасовку заметил случайный прохожий. Третья девушка также рассказала историю о нападении и спасении случайным прохожим, которого просила найтись, чтобы она могла отблагодарить его.
Последнее нападение якобы произошло 26 ноября в районе Доватора, где женщина заметила преследователя и смогла спугнуть его самостоятельно.
В издании рассказали, что со всеми участницами событий не удалось связаться из-за того, что их аккаунты оказались закрыты.
После этого в соцсетях начали распространять информацию о предполагаемом подозреваемом, представив его ориентировку и возможное место жительства, однако позднее выяснилось, что данные принадлежат фигуранту дела о грабеже.
Представители власти успокоили граждан, сообщив, что все сообщения о нападениях являются фейковыми, а недавно обнаруженные на Змиевской балке останки принадлежали пенсионерке, которая погибла по естественным причинам.