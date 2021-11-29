В Ростове опровергли информацию о маньяке, который орудует в Западной части города

В сообществах Ростова-на-Дону в течение недели не утихали обсуждения нападений на женщин, проживающих в Левенцовском и ЖК «Соловьиная роща». В соцсетях разместили не меньше четырех сообщений, в которых говорилось, что неизвестный мужчина нападает на женщин и они уже написали заявления в полицию. Однако, согласно данным издания, подобных обращений в полицию не поступало.