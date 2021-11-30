Ростовский риелтор рассказала о росте цен на недвижимость из-за коронавируса

Она добавляет, что несмотря на активное строительство жилых комплексов, в Аксае уже практически не осталось квартир в новостройках, все распроданы. А ближайший ввод в эксплуатацию новых домов запланирован на 2023 год. В Ростове ситуация проще — здесь новостроек больше.