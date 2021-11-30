Ростовский риелтор рассказала о росте цен на недвижимость из-за коронавируса

Риелтор рассказывает, что за время пандемии возросли цены на любое жилье. Однако очевидное повышение стоимости на 30-40% произошло в 2021 году.
«Стагнации на рынке недвижимости нет. Покупательская способность находится на самом пике из-за нестабильности ситуации. Но, к сожалению, спрос сейчас выше предложения», — отмечает Анастасия Борищук.
Она добавляет, что несмотря на активное строительство жилых комплексов, в Аксае уже практически не осталось квартир в новостройках, все распроданы. А ближайший ввод в эксплуатацию новых домов запланирован на 2023 год. В Ростове ситуация проще — здесь новостроек больше.
«Но сегодня по стоимости первичное жилье практически сравнялось со вторичным. И, конечно же, сопоставляя ряд факторов, люди отдают предпочтение вторичному жилью. Здесь не надо делать ремонт, что более целесообразно по стоимости для многих клиентов», — подчеркивает Борищук.
Одновременно со стоимостью жилья растет и процентная ставка на займы.
«Только за 2021 год Центробанк уже 7 раз повышал ключевую ставку, и в декабре обещает очередное, восьмое повышение, — уточняет риелтор. — А ключевая ставка, безусловно, влияет на величину процентов в банках. С каждым таким повышением процентные ставки банков тоже прирастают на 2-3%».
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