В Ростове-на-Дону ожидаются сильный дождь и шквалистый ветер 30 ноября 2021 года

В Гидрометцентре заявили о возможных ливнях и усилении ветра до 18 метров в секунду. Аналогичные условия сохранятся ночью и утром 1 декабря.
Такие условия могут привести к обрывам проводов ЛЭП. Поэтому не исключены отключения электричества.
В период выпадения осадков людей просят не выходить из дома, либо находиться в укрытии. Не стоит пересекать проезжую часть в потоке воды.
Во вторник температура составит 11 градусов, такая погода ожидается и в среду днем. После этого три дня будет облачная погода.