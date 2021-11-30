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В Ростове-на-Дону ожидаются сильный дождь и шквалистый ветер 30 ноября 2021 года

30 ноября 2021, 04:52
Фото: pixabay
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о сильном ветре и дождливой погоде, которая установится утром во вторник, 30 ноября, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

В Гидрометцентре заявили о возможных ливнях и усилении ветра до 18 метров в секунду. Аналогичные условия сохранятся ночью и утром 1 декабря.

Такие условия могут привести к обрывам проводов ЛЭП. Поэтому не исключены отключения электричества.

В период выпадения осадков людей просят не выходить из дома, либо находиться в укрытии. Не стоит пересекать проезжую часть в потоке воды.

Во вторник температура составит 11 градусов, такая погода ожидается и в среду днем. После этого три дня будет облачная погода.

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