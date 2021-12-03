В Ростове-на-Дону изменили график работы пунктов вакцинации в декабре

На улице Варфоломеева, 92А прививочный кабинет работает с 09.00 до 13.00, Профсоюзная, 49/52 — с 08.00 до 19.00, Пушкинская, 31 с 08.00 до 16.00. Прививку можно сделать на улице Петренко, 1 с 11.00 до 15.00, Космонавтов, 6/1 — с 10.00 до 19.30.