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В Ростове-на-Дону изменили график работы пунктов вакцинации в декабре

3 декабря 2021, 15:18
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону поменяли расписание работы мобильных и стационарных пунктов вакцинации, сообщили в управлении здравоохранения.

Сделать прививку в «МегаМаге» на улице Пойменной можно с 10.00 мск 18.00. Такой же график работы и у кабинета, который расположен в торговом центре «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина.

На улице Варфоломеева, 92А прививочный кабинет работает с 09.00 до 13.00, Профсоюзная, 49/52 — с 08.00 до 19.00, Пушкинская, 31 с 08.00 до 16.00. Прививку можно сделать на улице Петренко, 1 с 11.00 до 15.00, Космонавтов, 6/1 — с 10.00 до 19.30.

Вакцинацию можно пройти на Сержантова, 3 с 08.00 до 20.00, Варфоломеева, 103/39 — с 08.00 до 16.00. Всего в области прививки против коронавируса сделали более 1,8 миллиона добровольцев.

Ранее ростовский Дед Мороз рассказал, как COVID-19 повлиял на его работу.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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