В Ростове план по вакцинации против гриппа выполнили на 100% в декабре 2021 года

Сити-менеджер рассказал, что изначальный план по иммунизации населения от гриппа включал в себя 60% горожан, подлежащих вакцинации. Однако уже сейчас количество вакцинированных составляет 64%, а именно 710 тысяч горожан. Для вакцинации от гриппа использовали вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».