В Ростове план по вакцинации против гриппа выполнили на 100% в декабре 2021 года

Сити-менеджер рассказал, что изначальный план по иммунизации населения от гриппа включал в себя 60% горожан, подлежащих вакцинации. Однако уже сейчас количество вакцинированных составляет 64%, а именно 710 тысяч горожан. Для вакцинации от гриппа использовали вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».
Ранее власти Ростовской области сообщили, что на закупку препаратов для вакцинации от гриппа направят около 11 миллионов рублей.
Эта закупка была объявлена после того, как стало известно, что более 20 муниципалитетов халатно отнеслись к вакцинации детского населения от гриппа.