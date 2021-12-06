Уже второе дело завели против бывшего главы ростовского филиала «Россельхозцентра»

Кроме того, сейчас стало известно, что Саламатин отказывался от присутствия на допросах в ГУ МВД Ростовской области по разным причинам до момента, пока не появился в ведомстве с ходатайством о передаче его дел в региональный СУ СК РФ. Источник утверждает, что ранее следственный орган уже прекращал уголовное дело господина Саламатина.