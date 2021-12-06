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Уже второе дело завели против бывшего главы ростовского филиала «Россельхозцентра»

6 декабря 2021, 14:02
Фото: rosselhoscenter.com
Владимир Саламатин
В Ростовской области против экс-руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимира Саламатина возбудили еще одно уголовное дело, в этот раз из обналичивания денег через подставные фирмы, об этом сообщил портал «Ъ-Юг» со ссылкой на собственный источник.

Источник издания утверждает, что следователи областного ГУ МВД завели уголовное дело в отношении Владимира Саламатина, который подозревается в организации неправомерного оборота платежных средств.

Следователи представили версию, согласно которой фигурант дела проводил и обналичивал средства ООО «Семенной ресурс» через существующие только на бумаге компании.

Напомним, это не первое дело Саламатина, ранее он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Саламатин скомпрометировал себя тем, что реализовывал продукцию для борьбы с грызунами, которую производила ООО «Семенной ресурс», принадлежащая его теще. Позднее выяснилось, что организация не имела лицензии на реализацию товаров этой категории. Владимир Саламатин отрицает свою вину по данному обвинению.

Кроме того, сейчас стало известно, что Саламатин отказывался от присутствия на допросах в ГУ МВД Ростовской области по разным причинам до момента, пока не появился в ведомстве с ходатайством о передаче его дел в региональный СУ СК РФ. Источник утверждает, что ранее следственный орган уже прекращал уголовное дело господина Саламатина.

Сейчас сообщается, что подозреваемый задержан и заключен под стражу Ленинским районным судом.

Фото: yandex.ru/maps

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