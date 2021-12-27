Новая инфекционная больница в Ростове начнет принимать пациентов в 2021 году

Posted 27 декабря 2021, 12:31
Published 27 декабря 2021, 12:31
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
Принимать пациентов в учреждении начнут в ближайшие дни. В данный момент медики ведут подготовительные мероприятия.
Напомним, что строительство центра началось в минувшем году. Сроки завершения работ несколько раз срывали. Также во время реализации проекта были выявлены нарушения.
Медицинское учреждение в декабре посещал министр здравоохранения России Михал Мурашко. Он заявил, что оно полностью готово к вводу в эксплуатацию.
Ростовчане же заявляют, что добираться до учреждения будет чрезвычайно тяжело.