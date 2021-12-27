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Posted 27 декабря 2021, 12:31

Published 27 декабря 2021, 12:31

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Новая инфекционная больница в Ростове начнет принимать пациентов в 2021 году

27 декабря 2021, 12:31
В Ростове-на-Дону в этом году планируется открыть донской инфекционный центр для пациентов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Принимать пациентов в учреждении начнут в ближайшие дни. В данный момент медики ведут подготовительные мероприятия.

Напомним, что строительство центра началось в минувшем году. Сроки завершения работ несколько раз срывали. Также во время реализации проекта были выявлены нарушения.

Медицинское учреждение в декабре посещал министр здравоохранения России Михал Мурашко. Он заявил, что оно полностью готово к вводу в эксплуатацию.

Ростовчане же заявляют, что добираться до учреждения будет чрезвычайно тяжело.

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