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Ростовский парапсихолог присвоила более 5 миллионов рублей с помощью силы убеждения

27 декабря 2021, 13:22
Фото: pexels.com
В Ростове возбудили дело против экстрасенса и парапсихолога Чабан, которая убедила клиентов в силе своих обрядов и взяла за них более пяти миллионов рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд Первомайского района Ростова получил уголовное дело, которое возбудили в отношении И. Чабан, обвиняемой в семи эпизодах мошенничества.

Следователи выяснили, что в период с 2019 по 2020 год Чабан убедила семерых своих клиентов, что она обладает сверхъестественными способностями, которые позволят решить проблемы в личной жизни и бизнес-деятельности потерпевших.

За гадания и обряды женщина взяла с пострадавших более пяти миллионов рублей, которые присвоила, убедив клиентов, что берет средства для приобретения необходимых атрибутов ритуала и вернет их владельцам позднее.

Вместо того, чтобы выполнить обещанное, женщина скрылась с полученными деньгами.

Теперь ее дело поступило в суд, где в дальнейшем его рассмотрят и определят меру пресечения.

Ранее лжеэкстрасенс получил от клиента 1,5 миллиона рублей для решения семейных проблем.

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