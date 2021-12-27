Ростовский парапсихолог присвоила более 5 миллионов рублей с помощью силы убеждения

Суд Первомайского района Ростова получил уголовное дело, которое возбудили в отношении И. Чабан, обвиняемой в семи эпизодах мошенничества.
Следователи выяснили, что в период с 2019 по 2020 год Чабан убедила семерых своих клиентов, что она обладает сверхъестественными способностями, которые позволят решить проблемы в личной жизни и бизнес-деятельности потерпевших.
За гадания и обряды женщина взяла с пострадавших более пяти миллионов рублей, которые присвоила, убедив клиентов, что берет средства для приобретения необходимых атрибутов ритуала и вернет их владельцам позднее.
Вместо того, чтобы выполнить обещанное, женщина скрылась с полученными деньгами.
Теперь ее дело поступило в суд, где в дальнейшем его рассмотрят и определят меру пресечения.