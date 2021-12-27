Ростовский парапсихолог присвоила более 5 миллионов рублей с помощью силы убеждения

В Ростове возбудили дело против экстрасенса и парапсихолога Чабан, которая убедила клиентов в силе своих обрядов и взяла за них более пяти миллионов рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд Первомайского района Ростова получил уголовное дело, которое возбудили в отношении И. Чабан, обвиняемой в семи эпизодах мошенничества. Следователи выяснили, что в период с 2019 по 2020 год Чабан убедила семерых своих клиентов, что она обладает сверхъестественными способностями, которые позволят решить проблемы в личной жизни и бизнес-деятельности потерпевших. За гадания и обряды женщина взяла с пострадавших более пяти миллионов рублей, которые присвоила, убедив клиентов, что берет средства для приобретения необходимых атрибутов ритуала и вернет их владельцам позднее. Вместо того, чтобы выполнить обещанное, женщина скрылась с полученными деньгами. Теперь ее дело поступило в суд, где в дальнейшем его рассмотрят и определят меру пресечения. Ранее лжеэкстрасенс получил от клиента 1,5 миллиона рублей для решения семейных проблем. Материалы по теме Магия против врачей: зачем ростовчане лечат коронавирус у экстрасенсов Стало известно, ловили ли в Ростовской области «лечащих» COVID-19 экстрасенсов Цены на диагностику коронавирусных больных назвали ростовские экстрасенсы