В Ростове вместо дома на Кривошлыкском спасут здание в другой части города

В Ростове власти встретились с жильцами дома по Текучева, 125/200, чтобы обсудить возможности укрепления фундамента здания, об этом рассказали в администрации города.

В понедельник, 27 декабря, администрация Октябрьского района и замдиректора департамента ЖКХ Юлия Брюховецкая встретились с жильцами дома на Текучева, 125/200. В ходе встречи жильцам рассказали, как будут выполнять работы по укреплению грунтов фундамента и несущих конструкций здания в 2022 году. Финансирование на ремонт дома поступит из городского бюджета благодаря решению Гордумы Ростова, а сами работы проведут до 15 декабря следующего года. Тем временем жильцам другого дома в Ростове-на-Дону на переулке Кривошлыковском, 4 приходится бороться за спасение своего жилища от сноса. Чтобы защитить свой дом жильцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.