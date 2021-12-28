В Ростове вместо дома на Кривошлыкском спасут здание в другой части города

Posted 28 декабря 2021, 14:46
Published 28 декабря 2021, 14:46
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
В понедельник, 27 декабря, администрация Октябрьского района и замдиректора департамента ЖКХ Юлия Брюховецкая встретились с жильцами дома на Текучева, 125/200. В ходе встречи жильцам рассказали, как будут выполнять работы по укреплению грунтов фундамента и несущих конструкций здания в 2022 году.
Финансирование на ремонт дома поступит из городского бюджета благодаря решению Гордумы Ростова, а сами работы проведут до 15 декабря следующего года.
Тем временем жильцам другого дома в Ростове-на-Дону на переулке Кривошлыковском, 4 приходится бороться за спасение своего жилища от сноса. Чтобы защитить свой дом жильцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.