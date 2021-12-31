Новогодние новости Ростова о заработке на оливье, отказе от майонеза и коронавирусе

Жители Ростова-на-Дону к новогодним праздникам придумали себе подработку, они готовят салаты и торты на продажу. Покупателями становятся домохозяйки, которым лень готовить или нет на это время.
Объявления появляются на тематических сайтах, а приготовить блюда обещают в день заказа. Некоторые работают на самовывоз.
Стоимость 100 граммов «Оливье» составляет 65 рублей, «Сельди под шубой» — от 60 рублей. Продавцы заявляют, что санкнижек у них нет.
В Ростовской области перед Новым годом коронавирусом заразились 409 человек, поэтому во время праздников им предстоит пройти курс лечения. Новые случаи подтверждены в 51 городе и районе.
С начала пандемии зарегистрировали 193927 случаев заражения коронавирусом, вылечились 173 тысячи граждан. Жертвами инфекции стали 9,6 тысячи человек.
Всего в лабораториях провели более пяти миллионов исследований на коронавирус.
Диетолог Анастасия Шанина рассказала корреспонденту RostovGazeta, как уменьшить калорийность блюд на новогоднем столе и сделать их более полезными. Она посоветовала заменить майонез на йогурт с добавлением горчицы и специй.
По словам эксперта можно заменить колбасу, в том числе и в салатах на нежирное мясо: курицу, говядину, индейку или рыбу. Алкоголь лучше выбирать сухих сортов.
Последний прием пищи должен быть за 4-5 часов до праздничного застолья.