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Новогодние новости Ростова о заработке на оливье, отказе от майонеза и коронавирусе

31 декабря 2021, 14:07
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону местные жители пытаются заработать на продаже салатов, горожане продолжают заражаться коронавирусом, а диетолог рассказала о правильном питании, все самое интересное в новогоднем обзоре RostovGazeta.

Бизнес на салатах

Жители Ростова-на-Дону к новогодним праздникам придумали себе подработку, они готовят салаты и торты на продажу. Покупателями становятся домохозяйки, которым лень готовить или нет на это время.

Объявления появляются на тематических сайтах, а приготовить блюда обещают в день заказа. Некоторые работают на самовывоз.

Фото: pixabay

Стоимость 100 граммов «Оливье» составляет 65 рублей, «Сельди под шубой» — от 60 рублей. Продавцы заявляют, что санкнижек у них нет.

Новый год с коронавирусом

В Ростовской области перед Новым годом коронавирусом заразились 409 человек, поэтому во время праздников им предстоит пройти курс лечения. Новые случаи подтверждены в 51 городе и районе.

С начала пандемии зарегистрировали 193927 случаев заражения коронавирусом, вылечились 173 тысячи граждан. Жертвами инфекции стали 9,6 тысячи человек.

Фото: pixabay

Всего в лабораториях провели более пяти миллионов исследований на коронавирус.

Что не стоит есть на Новый год

Диетолог Анастасия Шанина рассказала корреспонденту RostovGazeta, как уменьшить калорийность блюд на новогоднем столе и сделать их более полезными. Она посоветовала заменить майонез на йогурт с добавлением горчицы и специй.

Фото: pixabay

По словам эксперта можно заменить колбасу, в том числе и в салатах на нежирное мясо: курицу, говядину, индейку или рыбу. Алкоголь лучше выбирать сухих сортов.

Последний прием пищи должен быть за 4-5 часов до праздничного застолья.

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