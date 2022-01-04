Еще 29 жителей Ростовской области пополнили список жертв коронавируса на 4 января

На этот раз жертвами коронавирусной инфекции стали 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет, а также 13 мужчин от 44 до 83 лет. У всех погибших пациентов при жизни были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма.