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Еще 29 жителей Ростовской области пополнили список жертв коронавируса на 4 января

4 января 13:14
Фото: pixabay.com
В Ростовской области зафиксировали еще 29 летальных исходов пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз жертвами коронавирусной инфекции стали 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет, а также 13 мужчин от 44 до 83 лет. У всех погибших пациентов при жизни были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9694 случаев гибели ковид-инфицированных.

Всего в регионе насчитывается уже 195209 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 176264 местных жителя.

Ранее данные Росстата о смертности от коронавируса почти в три раза разошлись с информацией региональных властей. По информации оперативного штаба в ноябре от COVID-19 в регионе погибли 984 местных жителя. При этом орган госстатистики сообщил о 2772 смертях от коронавируса в Ростовской области.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Коронавирус#Общество
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