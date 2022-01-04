Еще 29 жителей Ростовской области пополнили список жертв коронавируса на 4 января

На этот раз жертвами коронавирусной инфекции стали 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет, а также 13 мужчин от 44 до 83 лет. У всех погибших пациентов при жизни были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9694 случаев гибели ковид-инфицированных.
Всего в регионе насчитывается уже 195209 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 176264 местных жителя.
Ранее данные Росстата о смертности от коронавируса почти в три раза разошлись с информацией региональных властей. По информации оперативного штаба в ноябре от COVID-19 в регионе погибли 984 местных жителя. При этом орган госстатистики сообщил о 2772 смертях от коронавируса в Ростовской области.