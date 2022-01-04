От коронавируса в Ростовской области вылечились 524 человека на 4 января

За сутки выздоровевшими медики признали 524 человека, которым ранее был поставлен диагноз “коронавирус”. При этом число выздоровлений почти вдвое превысило количество новых заболевших - на 4 января COVID-19 диагностировали у 277 местных жителей в 52 районах и городах области.