От коронавируса в Ростовской области вылечились 524 человека на 4 января

За сутки выздоровевшими медики признали 524 человека, которым ранее был поставлен диагноз “коронавирус”. При этом число выздоровлений почти вдвое превысило количество новых заболевших - на 4 января COVID-19 диагностировали у 277 местных жителей в 52 районах и городах области.
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Ростове - 106. Жертвами коронавируса стали 29 местных жителей, у них имелись хронические заболевания систем организма.
Ранее в Ростове-на-Дону персонал больницы № 20 перевели на полставки из-за спада заболеваемости коронавирусом.