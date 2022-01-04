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От коронавируса в Ростовской области вылечились 524 человека на 4 января

4 января 10:31
Фото: 1MediaInvest
В Ростовской области число выздоровлений от коронавируса достигло на 4 января 176264 случая, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки выздоровевшими медики признали 524 человека, которым ранее был поставлен диагноз “коронавирус”. При этом число выздоровлений почти вдвое превысило количество новых заболевших - на 4 января COVID-19 диагностировали у 277 местных жителей в 52 районах и городах области.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Ростове - 106. Жертвами коронавируса стали 29 местных жителей, у них имелись хронические заболевания систем организма.

Ранее в Ростове-на-Дону персонал больницы № 20 перевели на полставки из-за спада заболеваемости коронавирусом.

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