Ростовский юрист разъяснила, почему лицензию на алкоголь продлили «автоматом»

Изменения об автоматическом продлении лицензий были подготовлены Минэкономразвития России на основании предложений профильных ведомств и являются очередной мерой, направленной на поддержку бизнеса в условиях COVID-19. По мнению юриста, на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, инструмент поддержки «лицензии автоматом» хорошо зарекомендовал себя за последние два года.
«Он позволил снизить издержки бизнеса и организаций, связанные прохождением разрешительных процедур, а также минимизировал число контактов с представителями органов власти. Напомню, что в 2020 году для оперативного реагирования на возникшие вызовы, связанные с ситуацией COVID-19, в рамках меры „лицензия автоматом“ было продлено действие более 41 тысячи лицензий и миллиона других разрешений», — отмечает Мария Асланова.
Юрист добавляет, что автоматическое продление срока действия разрешений, без подачи предпринимателями заявлений, наряду с другими особенностями, которые упрощают и ускоряют процессы выдачи разрешений, предусмотрены в ряде сфер.