Ростовский юрист разъяснила, почему лицензию на алкоголь продлили «автоматом»

«Он позволил снизить издержки бизнеса и организаций, связанные прохождением разрешительных процедур, а также минимизировал число контактов с представителями органов власти. Напомню, что в 2020 году для оперативного реагирования на возникшие вызовы, связанные с ситуацией COVID-19, в рамках меры „лицензия автоматом“ было продлено действие более 41 тысячи лицензий и миллиона других разрешений», — отмечает Мария Асланова.