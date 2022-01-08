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Ростовский юрист разъяснила, почему лицензию на алкоголь продлили «автоматом»

8 января 05:32
Фото: https://www.pexels.com/
Инструмент «лицензия автоматом» успешно зарекомендовал себя в 2020 и 2021 годах. Изменения обеспечат продление в 2022 году сроков действия более десяти тысяч разрешений, что значительно снизит издержки бизнеса, сообщила RostovGazeta юрист Мария Асланова.

Изменения об автоматическом продлении лицензий были подготовлены Минэкономразвития России на основании предложений профильных ведомств и являются очередной мерой, направленной на поддержку бизнеса в условиях COVID-19. По мнению юриста, на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, инструмент поддержки «лицензии автоматом» хорошо зарекомендовал себя за последние два года.

«Он позволил снизить издержки бизнеса и организаций, связанные прохождением разрешительных процедур, а также минимизировал число контактов с представителями органов власти. Напомню, что в 2020 году для оперативного реагирования на возникшие вызовы, связанные с ситуацией COVID-19, в рамках меры „лицензия автоматом“ было продлено действие более 41 тысячи лицензий и миллиона других разрешений», — отмечает Мария Асланова.

Юрист добавляет, что автоматическое продление срока действия разрешений, без подачи предпринимателями заявлений, наряду с другими особенностями, которые упрощают и ускоряют процессы выдачи разрешений, предусмотрены в ряде сфер.

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