В Ростовской области на ремонт подъездов потратят около 160 миллионов рублей

С 2019 года удалось привести в порядок более 1,5 тысячи подъездов на территории 461 многоквартирного дома. Вместе с этим в правительстве напомнили гражданам, что претендовать на участие в программе могут только те дома, в которых уже прошли работы по ремонту систем электроснабжения, крыши и фасада здания.