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В Ростовской области на ремонт подъездов потратят около 160 миллионов рублей

10 января 12:06
Фото: donland.ru
В Ростовской области планируют потратить около 160 миллионов рублей на ремонт более чем 400 подъездов в жилых зданиях, об этом объявили в правительстве региона.

Власти объяснили, что в 2022 году запланирован ремонт более чем 400 подъездов, при этом на каждый объект требуется потратить около 400 тысяч рублей.

С 2019 года удалось привести в порядок более 1,5 тысячи подъездов на территории 461 многоквартирного дома. Вместе с этим в правительстве напомнили гражданам, что претендовать на участие в программе могут только те дома, в которых уже прошли работы по ремонту систем электроснабжения, крыши и фасада здания.

Напомним, в конце декабря губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что в 2022 году ожидается резкий рост тарифов на капремонт и иные тарифы, касающиеся коммунального обслуживания населения. С тех пор в Ростовской области анонсировали рост тарифов на оплату водоснабжения и подачи электроэнергии.

Ранее эксперт рассказала, насколько выше в Ростовской области тарифы на коммунальные услуги, чем должны были бы быть.

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