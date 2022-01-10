В Ростовской области на ремонт подъездов потратят около 160 миллионов рублей

Власти объяснили, что в 2022 году запланирован ремонт более чем 400 подъездов, при этом на каждый объект требуется потратить около 400 тысяч рублей.
С 2019 года удалось привести в порядок более 1,5 тысячи подъездов на территории 461 многоквартирного дома. Вместе с этим в правительстве напомнили гражданам, что претендовать на участие в программе могут только те дома, в которых уже прошли работы по ремонту систем электроснабжения, крыши и фасада здания.
Напомним, в конце декабря губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что в 2022 году ожидается резкий рост тарифов на капремонт и иные тарифы, касающиеся коммунального обслуживания населения. С тех пор в Ростовской области анонсировали рост тарифов на оплату водоснабжения и подачи электроэнергии.
Ранее эксперт рассказала, насколько выше в Ростовской области тарифы на коммунальные услуги, чем должны были бы быть.