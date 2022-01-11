В Ростове ТЦ «Вавилония» загрязняла воды верхнего Темерника ливневыми стоками

Неравнодушный ростовчанин Денис Перминов запечатлел на видео работы, которые неизвестные лица вели на муниципальной дороге к Северной дамбе, начав с вершины склона — паркинга ТЦ «Вавилония».
В понедельник, 10 января, в 14.40 мск ростовчанин увидел, что неизвестные рабочие заасфальтировал склон, разбили дорожное покрытие на муниципальной дороге и выкопали траншею для отвода воды.
«Здесь нет никаких документов (прим. на проведение работ), ничего ответить или сказать не могут. Все понакидали капюшоны. Я вызвал полицию, стоим, ждем. Представиться все бояться. Направление трубы идет прямо в Северное водохранилище», — сообщил Денис Перминов.
Он рассказал, что за то время, что он ожидал полицию — до 18.15 мск, все рабочие ретировались, поэтому заявления ростовчанин писал уже после того, как незаконные работы свернули.
Ростовчанин предположил, что кустарная инженерная конструкция является ливневым стоком, которую проложило руководство «Вавилонии», чтобы избежать затопления парковки во время дождей.