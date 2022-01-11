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В Ростовской области в детском саду рухнул огромный кирпичный забор 10 января

11 января 05:05
Фото: vk.com/overhear_vkamenske
В Ростовской области в Каменске-Шахтинском рухнул сложенный из кирпича забор, которым обнесен участок детского сада № 39, сообщения о происшествии появились в соцсетях.

Жители Каменска-Шахтинского поделились кадрами, на которых изображен разрушенный кирпичный забор. При этом на фото отчетливо видно, что кирпичи полностью целы, видимо, конструкция обрушилась под тяжестью собственного веса и распалась на фрагменты из нескольких участков кирпичной кладки.

Местный житель, который поделился фото, отказался комментировать увиденное, но обратился к общественности с вопросом о том, не хочет ли администрация города предпринять что-то.

«Во-первых, это должно беспокоить заведующего садом. Во-вторых, родителей. Заведующие должны составлять заявки на выделение бюджетных средств, а если заведующим — шиш показывают из бюджета, привлекать родителей к таким проблемам — писать коллективное обращение на имя главы администрации, по возможности самостоятельно проводить какие-то работы», — прокомментировала снимок жительница Каменска-Шахтинского.

Остальные не согласились с ней и отметили, что не готовы принимать участие в работах по починке имущества сада, который и так оплачивают. Вместе с этим горожане сообщили, что если забор рухнул от ветхости — восстанавливать его нет смысла.

“Завсадом куда смотрела? Я так мыслю, деньги на содержание должна администрация города давать? А то получается годами не чесались, а потом заборы падают, ни с того ни с сего. Сегодня 10 метров рухнуло, а еще 20 упадет через неделю», — прокомментировали происшествие горожане.

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