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Врач ковидного госпиталя в Ростовской области прогнозирует рост заболевания COVID-19

12 января 11:33
Фото: dscstudios/freepik.com
Небольшой рост заболеваемости COVID-19 в Ростовской области еще возможен, это обусловлено тем, что сейчас в полной мере возобновлено ПЦР-тестирование, сообщил RostovGazeta врач-реаниматолог ковидного госпиталя, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам врача, за период новогодних каникул, ПЦР- тестирование проводилось не в полном объеме, отсюда наметилось снижение числа заболевших.

«Люди, скорее всего, просто не вызывали врача на дом. Да и не ко всем заболевшим в это время приезжали брать ПЦР-тесты. Поэтому рост заболеваемости по статистике снизился. Сейчас, скорее всего, из-за возобновления ПЦР-тестов, мы заметим небольшой всплеск. Но, мне кажется, не надо впадать в панику. Это не критично, ведь у нас уже столько людей так или иначе иммунизированы», — поясняет врач-реаниматолог ковидного госпиталя.

По мнению доктора, грядущий кратковременный всплеск заболевших станет последней вспышкой, после чего коронавирус окончательно пойдет на спад.

Ранее RostovGazeta сообщила, что за сутки в Ростовской области было выявлено 367 случаев заболевших COVID-19.

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