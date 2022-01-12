Врач ковидного госпиталя в Ростовской области прогнозирует рост заболевания COVID-19

«Люди, скорее всего, просто не вызывали врача на дом. Да и не ко всем заболевшим в это время приезжали брать ПЦР-тесты. Поэтому рост заболеваемости по статистике снизился. Сейчас, скорее всего, из-за возобновления ПЦР-тестов, мы заметим небольшой всплеск. Но, мне кажется, не надо впадать в панику. Это не критично, ведь у нас уже столько людей так или иначе иммунизированы», — поясняет врач-реаниматолог ковидного госпиталя.