Врач ковидного госпиталя в Ростовской области прогнозирует рост заболевания COVID-19

По словам врача, за период новогодних каникул, ПЦР- тестирование проводилось не в полном объеме, отсюда наметилось снижение числа заболевших.
«Люди, скорее всего, просто не вызывали врача на дом. Да и не ко всем заболевшим в это время приезжали брать ПЦР-тесты. Поэтому рост заболеваемости по статистике снизился. Сейчас, скорее всего, из-за возобновления ПЦР-тестов, мы заметим небольшой всплеск. Но, мне кажется, не надо впадать в панику. Это не критично, ведь у нас уже столько людей так или иначе иммунизированы», — поясняет врач-реаниматолог ковидного госпиталя.
По мнению доктора, грядущий кратковременный всплеск заболевших станет последней вспышкой, после чего коронавирус окончательно пойдет на спад.
Ранее RostovGazeta сообщила, что за сутки в Ростовской области было выявлено 367 случаев заболевших COVID-19.