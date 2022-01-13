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В Ростове полиция задержала неудачливого грабителя салона сотовой связи

13 января 17:01
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове раскрыли кражу мобильного телефона и нападение на сотрудника салона сотовой связи, об этом сообщили в УМВД Ростовской области.

Вызов о краже мобильного телефона получили сотрудники ростовского отдела полиции № 5, которым сообщили, что неизвестный зашел в салон сотовой связи и, пользуясь моментом, когда продавец демонстрировал товар, использовал против консультанта баллончик с газом.

После того, как мужчина похитил телефон стоимостью 30 тысяч рублей — он сбыл украденное в ломбарде.

Сейчас в отношении грабителя возбудили уголовное дело. Сотрудники пресс-службы сообщили, что ранее фигурант дела уже имел судимость из-за ограбления.

В соцсетях ростовчане отметили, что это настоящий позор, что мужчина средних лет занимается грабежом вместо заработка на жизнь.

«Позорище. Взрослый мужчина не может насобирать деньги на телефон. Как же они надоели», — прокомментировали происшествие ростовчане.

Ранее в Новочеркасске двое местных жителей ограбили пункт приема металлолома, угрожая персоналу пистолетом и электрошокером.

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#Новости#Происшествия
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