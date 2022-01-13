В Ростове полиция задержала неудачливого грабителя салона сотовой связи

Вызов о краже мобильного телефона получили сотрудники ростовского отдела полиции № 5, которым сообщили, что неизвестный зашел в салон сотовой связи и, пользуясь моментом, когда продавец демонстрировал товар, использовал против консультанта баллончик с газом.