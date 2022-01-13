В Ростове полиция задержала неудачливого грабителя салона сотовой связи

Вызов о краже мобильного телефона получили сотрудники ростовского отдела полиции № 5, которым сообщили, что неизвестный зашел в салон сотовой связи и, пользуясь моментом, когда продавец демонстрировал товар, использовал против консультанта баллончик с газом.
После того, как мужчина похитил телефон стоимостью 30 тысяч рублей — он сбыл украденное в ломбарде.
Сейчас в отношении грабителя возбудили уголовное дело. Сотрудники пресс-службы сообщили, что ранее фигурант дела уже имел судимость из-за ограбления.
В соцсетях ростовчане отметили, что это настоящий позор, что мужчина средних лет занимается грабежом вместо заработка на жизнь.
«Позорище. Взрослый мужчина не может насобирать деньги на телефон. Как же они надоели», — прокомментировали происшествие ростовчане.
Ранее в Новочеркасске двое местных жителей ограбили пункт приема металлолома, угрожая персоналу пистолетом и электрошокером.